【その他の画像・動画等を元記事で観る】 miletが、日本テレビ系TVアニメ『葬送のフリーレン』第1期に続き第2期エンディングテーマも担当することが決定。エンディングテーマとした書き下ろした新曲「The Story of Us」の音源もアニメ最新PVで初解禁された。 ■新曲「The Story of Us」を使用したアニメPVも解禁 「The Story of Us」は、アニメ初回放送日となる2026年1月16日に配信リリースされること