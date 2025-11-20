勤労感謝の日を前に山形市では、子どもたちが地域の働く人に心を込めてプレゼントを贈りました。 【写真を見る】「仕事の励みになります」子どもたちが地域の働く人に "シクラメン" をプレゼント！ 仕事現場も見学！（山形市） 園児たち「大切なお仕事ありがとうございます！」 山形市松原にある南山形幼稚園では、５９年前に開園してから毎年、１１月２３日の勤労感謝の日にあわせ地域で働く人に花をプレゼントして感謝の気持