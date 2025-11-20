話題を集めた写真の裏側が公開米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は今季、先発エースとして活躍。ワールドシリーズ（WS）MVPに輝くなど、チームの2年連続世界一に貢献した。特に10月25日（日本時間10月26日）に行われたWS第2戦では、9回4安打1失点の快投を見せると、同僚の佐々木朗希投手らからまさかの行動で出迎えられた写真が話題となった。地元放送局がその撮影時の裏側を収めた動画を投稿すると、再びファンの話題を集め