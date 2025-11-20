モロッコ勢では、1998年のMFムスタファ・ハッジ以来、実に27年ぶりだ。アフリカサッカー連盟（CAF）は現地11月19日、モロッコの首都ラバトでCAF2025アワードを開催。モロッコ代表のアシュラフ・ハキミがアフリカ年間最優秀選手賞に初めて選ばれた。 27歳のDFは、パリ・サンジェルマンに所属。昨季はリーグ・アン、フランスカップ、チャンピオンズリーグと主要タイトル獲得に貢献。さらにクラブワールドカップでは決勝進