2026年にアメリカ、メキシコとの共催でワールドカップも開催されるカナダでプレーしてみたい人にとって貴重なセレクションが今年も実施されることになった。今年は12月20日に「Anker フロンタウン生田（神奈川県川崎市多摩区生田1-1-1）」で開かれ、以下の選考が行なわれる。?カナディアンプレミアリーグ(カナダ男子プロリーグ)１部所属チームとのプロ契約（ @pacificfootballclub ）?カナダの大学サッカー部の奨学生（男女）?