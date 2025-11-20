中国の王毅外交部長は11月19日、キルギスの首都ビシュケクで、同国のクルバエフ外相と初の戦略対話を実施しました。双方は両国首脳の共通認識を実行し、発展戦略の連結を強化することについて全面的に深い意思疎通を図り、広範な共通認識に達し、両国外相は戦略対話メカニズムの開始を共同で発表しました。王部長は、「双方は通関地のインフラ建設と現代化改造を強化し、通関地管理協力委員会を早期に設立し、越境輸送を便利にしな