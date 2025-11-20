いま、山形市で刺繡を施した作品の展示会が開かれています。 【写真を見る】「刺繍」が生み出す温かい世界会場を彩る作品がズラリ！ 山形の癒しの風景をテーマにした作品も！（山形） 会場には、手仕事「刺繍」が生み出す温かい世界が広がっています。 一輪の大きな花の中にヒマワリやアジサイなど色とりどりの花が咲いているクッション。 こちらは小さな額縁の中に森の中から拾ってきたようなドングリとかごが