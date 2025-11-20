男性6人組「GENERATIONS」が20日、都内で初のドキュメンタリー映画「GENERATIONSTheDocumentary」（監督松永大司）のイベントに出席した。メジャーデビュー13周年を迎えるあす21日に公開となる。コロナ禍のツアー中止や昨年6月の関口メンディー（34）の退所などでグループが揺らいだ様子などに迫っており、白濱亜嵐（32）は「ダンス＆ボーカルグループの光と影の部分にも触れた作品」と表現した。小森隼（30）は「僕たちの