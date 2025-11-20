※12月1日、東証グロース市場に上場予定のＢＲＡＮＵ [東証Ｇ]は20日、公開価格を発表した。 ●ＢＲＡＮＵ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：12月1日 事業内容：中小建設事業者に特化した各種ITサービスの提供等 公開価格：980円 仮条件：930～980円 想定発行価格：930円 上場時発行済み株式数：450万株 公募：50万株 売り出し：63万株 オーバ&#