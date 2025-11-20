日本維新の会・藤田文武共同代表と中司宏幹事長は２０日、東京・永田町の自民党本部を訪れ、鈴木俊一幹事長と萩生田光一幹事長代行らと面会した。今国会で自民党と連立を組んだ維新。終了後、藤田氏は議員定数の削減について意見交換を行ったことを明かした。「連立合意に書き込んだ１割にするために公正のある法律にしようというところで、いま協議体も割りと前向きスムーズに進んでいるものですから、最終、そこで成案を文言