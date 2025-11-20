北海道・旭川市に拠点を置く独立リーグチーム「旭川ビースターズ」所属の外国籍選手3人が、プロ野球・埼玉西武ライオンズと2026シーズンの育成選手契約を結びました。埼玉西武ライオンズと育成契約を結んだのは、ウガンダ出身のチャッゼ・フレッド投手（22）、イサビレ・ムサ・アゼッド投手（20）、スロベニア出身のカルロス・トーバー内野手（22）の3人です。ウガンダ出身の選手とスロ