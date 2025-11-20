●ＰＲＯＮＩ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：12月24日 事業内容：BtoB受発注プラットフォーム「PRONI アイミツ」の運営 仮条件決定日：12月5日 想定発行価格：1730円 上場時発行済み株式数：438万2560株 公募：25万株 売り出し：147万9300株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限25万9300株 ブックビルディング期間：12月9日～15日 公