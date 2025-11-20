20日の県内は放射冷却の影響で今シーズン一番の寒い朝となりました。午前6時過ぎの伊佐市大口。伊佐市を流れる羽月川では、幻想的な「川霧」がみられました。「川霧」は、冷たい空気が、川面に流れ込むことで発生する現象です。また、畑の野菜には「朝露」も。けさの最低気温は伊佐市大口で1.3度、霧島市溝辺で2.2度鹿児島市で8.3度など軒並み今シーズン一番の冷え込みとなりました。伊佐市の小学生は手袋にマフ