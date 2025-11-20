「佐渡島の金山」の朝鮮人労働者を題材とした映像作品＝20日午後、新潟市在日韓国大使館の李赫大使が20日、新潟市の文化施設「ゆいぽーと」を訪れ、世界文化遺産「佐渡島の金山」の朝鮮人労働者を題材とした映像作品を鑑賞した。21日には新潟県佐渡市で韓国政府主催の労働者追悼式を開く。作品は札幌市の美術家深沢孝史さん（41）が制作した。佐渡金山に伝わる歌を朝鮮語に翻訳。朝鮮人強制動員の実態を調査したり、労働者やそ