GENERATIONSが20日、都内で映画「GENERATIONS：The Documentary」（21日公開、松永大司監督）公開前日SPイベントを開催した。コロナ禍や関口メンディー（34）の退所で大きく揺らいだGENERATIONSの裏側を描いたドキュメンタリー作品。この日は退所した関口へ伝えたいことを問われた。小森隼（30）は「メンディーさんは初期の頃いつも寝坊して遅刻して現場に来ていて、僕が『社長出勤でいいですね！』とか『社長だと楽していていいで