GENERATIONSが20日、都内で映画「GENERATIONS：The Documentary」（21日公開、松永大司監督）公開前日SPイベントを開催した。コロナ禍や関口メンディー（34）の退所で大きく揺らいだGENERATIONSの裏側を描いたドキュメンタリー作品。この日はデビュー前のメンバーの宣材写真を公開し、現在との変化の大きさに会場のファンからどよめきが上がった。小森隼（30）は「メンバーじゃないのはどれ？」と身を乗り出しながら眺め、片寄涼太