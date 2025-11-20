韓国人であることを理由に上司から「レイシャルハラスメント」（差別的な扱い）を受けたのに、会社に申し立てたところ、逆に解雇された──。元外資系証券マンの40代男性が、会社を相手取り、損害賠償や解雇無効を求めた裁判の控訴審判決が11月18日、東京高裁であった。水野有子裁判長は、一審・東京地裁の判断を支持し、原告側の控訴を棄却した。原告側は上告する方針を示している。（ライター・碓氷連太郎）●解雇無効などを求め