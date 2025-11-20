柔らかな食感が楽しめる「クリームたっぷりスイーツ」を食べたい時は【ローソン】へ！ さまざまなタイプのクリームスイーツが登場しており、リッチな味わいに幸福感も得られそうです。今回はさつま芋系・栗系に加えて、関東甲信越限定のチョコ系スイーツもピックアップ。小腹が空いたおやつタイムに味わってみて。 空き時間のおやつに「ふわもち冷やしクリームパン おいもホイップ（紅