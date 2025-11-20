歌手のジャスティン・ビーバーは、モデルで妻ヘイリー・ビーバーのスキンケアブランドRhode（ロード）の製品を愛用しているという。モデル兼インフルエンサーのヘイリーは、今年初めに同ブランドを米コスメ大手「E.l.f.」に10億ドル（約1500億円）で売却したが、夫ジャスティンはブランド立ち上げ当初からの熱心なユーザーだそうだ。 【写真】親子3ショット妻と