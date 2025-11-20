福岡市で20日、南海トラフ地震への備えをテーマにしたシンポジウムが開かれました。 福岡市のアクロス福岡で開かれたシンポジウムでは、減災科学を研究する香川大学の金田義行特任教授が基調講演を行いました。 ■香川大学・金田義行特任教授「能登半島でどういうことが起こって、その後、どういう復旧・復興を含めたプロセスがなされたかということをきちんと学ぶことが、次の南海トラフへの備えになる。」その後のパ