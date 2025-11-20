栃木・宇都宮市で自転車に乗っていた親子が乗用車にはねられ、母親が意識不明の重体です。20日午前9時前、宇都宮市の交差点で、幼稚園に向かっていたとみられる母親（35）と4歳の男の子が乗った自転車が横断歩道を渡っていたところ、左折してきた乗用車にはねられる事故がありました。この事故で自転車が乗用車の下敷きになり、母親が意識不明の重体、男の子も重傷だということです。警察は、乗用車を運転していた佐藤廣子容疑者（