中国国際航空が日本と中国を結ぶ便を減らすことが分かりました。中国政府は日本への渡航を自粛するよう呼びかけていて、この措置が影響している可能性もあります。中国国際航空によりますと、日本と中国を結ぶ便を近く、減便するということです。具体的には現在、毎日運航している大阪と上海を結ぶ便を今月末から週2日のみの運航にするほか、東京と重慶を結ぶ便を来月から週4日の運航に減らすなどとしています。いずれも来年3月ま