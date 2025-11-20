来週開催予定だった日中韓の文化相会合について、中国側が見送りを通知してきたことが分かりました。日本の文化庁によりますと、11月24日にマカオでの開催を調整していた日本・中国・韓国の3カ国文化相会合について、中国側より今週に入ってから「開催を見送りたい」との連絡があったということです。中国外務省は20日午後の会見で、延期を要請した理由について「日中韓3カ国の関連会議を開催する条件が一時的に整わない状況になっ