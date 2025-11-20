日中韓3か国文化相会合について、中国政府から直接、日本の文化庁に対して、「開催見送り」との連絡があったことが分かりました。文化庁によりますと、きょう夜、中国文化観光部から文化庁に対して、今月に開催が予定されていた日中韓3か国文化相会合について、メールで「開催見送り」との連絡があったということです。3か国文化相会合は毎年実施しているもので、過去に見送りになった事例があるかは調べてみないと分からないとの