クマの出没はもはや日常と化し、被害も拡大を続けています。秋田市では18日から、黄色に色づいたイチョウの木の上にクマが度々居座りました。クマが現れたのは大森山動物園のすぐそば。大勢の人が訪れる場所であるため、現場には緊張が走りました。20日、こちらの動物園は通常営業していますが、自動ドアが手動になり、クマ対策がされていました。一方、山形・寒河江市では住宅の近くの畑に親子グマが出没。子グマが“箱わな”にか