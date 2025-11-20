サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCは相馬直樹監督が今シーズン限りで退任することを発表しました。J3鹿児島ユナイテッドFCは11月20日、相馬直樹ゼネラルマネージャー兼監督が今シーズン限りで退任することを発表しました。来シーズンに向けた運営方針について、強化組織における基本的なビジョンやスタンスに相違があり、双方合意の上、契約を終了することに至ったということです。相馬