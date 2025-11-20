俳優の北川景子（39）が20日、大阪駅前の映画館で開催された映画『ナイトフラワー』（11月28日公開）の舞台あいさつに登壇。関西出身らしく粉物が大好きだと打ち明け、自宅でもたこ焼きを作ることを明かした。【全身ショット】さすがです…独創的な衣装を着こなす北川景子今作は借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れ