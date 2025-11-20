◇男子ゴルフツアーダンロップフェニックス第1日（2025年11月20日宮崎県フェニックスCC＝7117ヤード、パー70）コース改修が行われて迎えた今大会。最大の注目ホールとなったのが4番だ。ティーイングエリアを前方に移動させ、距離は567ヤードが512ヤードとなり、55ヤード短くなったもののパー5からパー4に変更され難易度は増した。練習ラウンドを終えた松山英樹が「無理すぎ。なんでパー4なのか不思議」と疑問を呈して