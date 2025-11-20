◆大相撲▽九州場所１２日目（２０日、福岡国際センター）関脇・安青錦（安治川）が自身の持つ新入幕から連続２ケタ勝利記録を５場所に伸ばした。前傾姿勢が持ち味の西前頭４枚目・欧勝馬（鳴戸）相手でも頭を上げることなく、最後は浴びせ倒して１０勝目を挙げた。大関昇進の目安は「三役で直近３場所３３勝」。先場所は小結で１１勝、今場所も関脇で２ケタ白星に乗せて、足場固めに成功した形だ。１３日目は２敗のトップで