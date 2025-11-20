ボートレース住之江の「2025マクールカップ」が21日、開幕する。絶好調男が住之江に登場だ。中岡正彦（48＝香川）は浜名湖→宮島→多摩川と目下3連続V中。いずれも優勝戦は1号艇で王道の逃げを決めた。来年1月からの適用勝率はキャリアハイに迫る7.50。好調の裏には136期の息子・駿の存在が大きいようだ。「調子はいいです。息子に教えるためにアウトプットしたことで改めて気付かされたりする。今はボートに前向きに取り組