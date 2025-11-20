◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第１日（２０日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）第１ラウンドが行われ、２週連続優勝を狙う脇元華（ＧＭＯインターネットグループ）が６バーディー、ボギーなしで６アンダーの６５をマークし、メルセデス・ランク１位の佐久間朱莉（大東建託）と並ぶ首位発進を決めた。前半の１１番で２メートルに寄せて初バーディー。ティーショットはフェアウェーキ