「エヴァンゲリオンシリーズ」の監督・庵野秀明さんのふるさと宇部市で、作品の世界観を体感できる観光イベント、「まちじゅうエヴァンゲリオン第5弾」が始まりました。JR宇部新川駅前で行われたオープニングセレモニー。そこでお披露目された今回の目玉は・・・♪除幕「宇部の魅力、無限大！」エヴァンゲリオンの左手を再現した巨大な彫刻作品です。全国から公募で集まった62のデザイン案の中から選ばれたもの