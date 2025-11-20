２０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、冒頭で大分市佐賀関で１８日夕に発生した大規模火災について報じた。建物１７０棟以上、約４万８９００平方メートルが焼損。発生後４５時間経過も、まだ鎮火に至っていない大火災について、コメンテーターで出演のＣＢＣ特別解説委員の石塚元章氏は「少子高齢化が進みますから日本中のこれからの縮図という気がします。どこで起きてもおかしくない