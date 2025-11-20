◇大相撲九州場所12日目○大の里（寄り切り）王鵬●（2025年11月20日福岡国際センター）前日11日目に苦杯を喫した大の里と安青錦が、危なげなく白星を奪って、首位の3人が2敗を守った。大の里はこの1年、3勝3敗と五分の王鵬と対戦。勝因は右下手。過去、王鵬に負けた取組は下から突き上げられて、上体を起こされ押し込まれた。この日も喉輪で起こされかけたが、命綱の下手を離さず、すぐに態勢を立て直して左でおっつけ