空や海から敵の艦船に体当たりする“特攻”。この捨て身の作戦に真っ向から異を唱え戦い抜いた部隊が曽於市にいました。戦後80年の節目に、隊員の遺族や歴史を語り継ごうとする人たちが全国から集まり慰霊祭が行われました。一億総特攻という時代の流れにあらがった芙蓉部隊。遺族が語る平和への思いは。（詳しくは動画をご覧ください）