北京で日本料理店を経営する谷岡一幸さん＝20日（共同）【北京共同】台湾有事に関する高市早苗首相の国会答弁を巡り日中関係が悪化する中、北京では、予約の半数がキャンセルされる日本料理店が出るなど影響が広がっている。中国外務省報道官が「日本産水産物の市場はない」と公言したことで、日本食を敬遠する動きの拡大が懸念される。北京で完全予約制の日本料理店を経営する谷岡一幸さんは、高市氏の政権発足で日中関係の後