青森県の東北電力東通原発で侵入対策設備の性能試験で記録の不正が見つかった問題で、青木宏昭原子力本部長は20日、記者会見し「原子力事業者としての信頼を損なうもので、極めて重く受け止めている。深くおわび申し上げる」と話した。