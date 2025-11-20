日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）は２０日、国会議員の月額歳費を引き上げる歳費法改正を巡り、Ｘ（旧ツイッター）に「議員の報酬を上げるのは『明確に反対』だ。議員報酬を上げる前に国民の給与を上げよ」と投稿した。