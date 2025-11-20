8月の記録的大雨で床上浸水などの被害を受け、現在も一部の床や壁の修理が続いている八代市の「千丁みどり保育園」。園児たちを元気づけようと登場したのは、「ウルトラマンゼロ」です。 園児たちにウルトラファミリーとの絆を示す「ファミリー証」を渡し、じゃんけん列車などで交流しました。■女の子「かっこよかった」■千丁みどり保育園・今岡里美園長「（被災して）いろんな制限のある生活の中ですごく楽しい