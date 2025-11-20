住宅の窓をガスバーナーであぶって侵入し、現金などを盗んだ疑いで逮捕された40代の男性が不起訴になりました。無職の40代の男性は今年6月、東京・足立区の住宅の窓をガスバーナーであぶって侵入し、現金やビール券など合わせておよそ15万円相当を盗んだ疑いで逮捕されました。東京地検はこの男性について、20日付けで不起訴処分としました。不起訴の理由は明らかにしていません。