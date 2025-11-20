ユーチューバー・ヒカル（34）が20日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ピザチェーン「ナポリの窯」の取締役に就任したことにさまざまな意見が寄せられている件について言及した。ヒカルは「『ヒカルがいたらナポリの窯のピザを食べたくなくなる。中長期的にみたらマイナスしかない』と言われている皆さま、ご安心ください」と自身が起用された広告ポスターに、賛否の声が上がっている件について言及。そこで「これから