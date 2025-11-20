特殊詐欺グループのかけ子のリーダーの男性が不起訴になりました。40代の男性は2022年、仲間らと共謀し、茨城県に住む女性に市役所の職員を装って「介護保険の還付金を受け取れる」とウソの電話をかけ、振り込ませたおよそ50万円を騙し取った疑いで逮捕されました。東京地検は、この男性について20日付けで不起訴処分としました。不起訴の理由は明らかにしていません。