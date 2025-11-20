きょう、議員の新しい任期がスタートした高岡市議会は、臨時本会議を開き、新しい議長に最大会派・同志会の曽田康司市議が選ばれました。本会議の冒頭で出町市長は、きょうから新しい任期が始まった市議25人を前に、活発な議論を通して高岡市のさらなる発展のため指導と力添えをお願いしたいと述べました。定数が25の高岡市議会は、7つの会派で構成され、最大会派「同志会」は11人、次に多いのは出町市長を支援するスタンス