けさ、群馬県にある桐生西宮神社で行われたのは…「ご利益！」参道から本殿に向けて一斉に駆け抜け、参拝一番乗りを目指す「福男選び」です。兵庫県の西宮神社での開催は有名ですが、関東でも去年から行われ、今年で2回目となります。今年の一番福は中学校教諭・水嶋悠太さん（30）がつかみ取りました。一方、「福女選び」は…去年 一番福（女性の部）木戸瑚白さん「去年、一番福になりました」去年の「一番福」、木戸瑚白