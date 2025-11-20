道路を横断していた男性を車ではねてけがをさせ、そのまま逃走したとして、81歳の女が逮捕されました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、宮城・白石市の飲食店経営・佐藤玲子容疑者（81）です。警察によりますと、佐藤容疑者は18日午後4時50分ごろ、白石市の市道で、道路を横断していた44歳の男性をはねてけがをさせたうえ、そのまま現場から逃走した疑いが持たれています。男性の命に別条はないということです。警察の調べに