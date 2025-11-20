ヘアケアブランド「Straine（ストレイン）」から、ディズニー最新作『ズートピア2』の特別デザインセットが登場します。人気キャラクター「ニック」「ジュディ」に加え、新キャラクター「ゲイリー」もデザインに採用。フローラルダークチェリーの香りで、バスタイムが華やかに♡数量限定のため、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりです。12月5日(金)より全国のバラエティ