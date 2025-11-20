インタビューに答えるフランス観光開発機構のアダム・ウビュイCEOフランス観光開発機構のアダム・ウビュイ最高経営責任者（CEO）は20日、今年同国を国外から訪れる旅行者数が2年連続で1億人を上回ると見込んでいることを明らかにした。一方、今後は持続可能性を重視し、旅行者数は増やさずに維持を図る考えを示した。東京都内で共同通信のインタビューに応じた。昨年、フランスではパリ五輪が開かれ、大火災に見舞われたパリの