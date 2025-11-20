＜大相撲十一月場所＞◇十二日目◇20日◇福岡・福岡国際センター【映像】“漢字四文字”が印象的な話題の化粧まわしいよいよ終盤戦に突入した大相撲十一月場所の十両土俵入りで、抜群の知名度を誇る有名社長が贈呈した化粧まわしにファン騒然。「化粧まわしカッコイイ」「これが噂の化粧まわし」「漢字“四文字”が素敵」など反響が相次ぐ一幕があった。注目のシーンは西方十両力士土俵入りでのこと。先頭の十両十四枚目・若ノ