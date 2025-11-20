芸能事務所「STARTOENTERTAINMENT（スタートエンターテイメント）」は20日、公然わいせつ罪で略式起訴されたアイドルグループ「Aぇ！group」メンバーの草間リチャード敬太さん（29）がグループを脱退すると公式サイトで発表した。草間さんが同日、東京簡裁から罰金10万円の略式命令を受けたことも報告。草間さんは今後もスタート社に所属し、契約タレントとしての活動は継続するという。