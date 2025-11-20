最近スーパーでたまねぎを見て、「あれ小さいな？」と思う方も多いのではないでしょうか。たまねぎの異変、春まで続くかも知れないそうです。けさの東京駅。マフラーや、ファーがついたダウンコートなどすっかり冬の装いになっていました。きょう、東京の最低気温は7.2℃。関東北部を中心に、今シーズン一番の冷え込みとなりました。「10月の頭くらいまですごく暑かったのに、急に寒くなっちゃったから対応が難しくて」水戸ではけ